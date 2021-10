CdS - Ira ADL per il rigore negato su Anguissa! Vuole video della sala Var di Inter-Juve, i dettagli

Ira De Laurentiis per l'errore negato in Roma-Napoli. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport con riferimento al mancato penalty per fallo di Vina su Anguissa. In particolar modo, al presidente del Napoli, si legge, non va giù la valutazione differente rispetto a quanto è accaduto poche ore dopo a Milano con il rigore dato grazie al Var alla Juventus.

Il quotidiano scrive: "Aurelio De Laurentiis si è messo lì, ha chiamato qualche amico che di regolamento ne sa e non lo interpreta, ha sbuffato contro la luna, ha invocato chiarimenti utili per capire, ha poi avviato il personalissimo protocollo affinché al Palazzo arrivasse, di buon’ora ed al lunedì mattina, la sua voce infastidita, ma seriamente. Un avvocato, Erich Grimaldi, per evitare «spiacevoli ricorsi storici», ha stimolato Adl - ma anche e persino la Federcalcio e l’Aia - ad acquisire audio e video della sala Var di Inter-Juventus e pure di Juventus-Roma, di nove giorni fa. Tanto per cominciare, insomma, quattro amici al Var".