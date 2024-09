Cds - Juve-Napoli, chi diventerà grande e chi finirà nel vortice delle critiche?

vedi letture

Tre gol della Juve al Psv, quattro del Napoli a Cagliari. Tutti a segno i giocatori più attesi. C’è da essere fiduciosi, Juventus-Napoli sarà una grande partita. Non decisiva, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, però qualcosa ce lo dirà: "Il Napoli ha 9 punti, secondo a un punto dall’imprevista capolista Udinese, la Juve è terza con 8 punti. Immaginatevi la sconfitta di una delle due. Si cancellerebbero subito i segnali positivi (facile segnare tre gol agli olandesi, facilissimo farne quattro ai sardi) e si passerebbe alle critiche. Conte che perde terreno da Thiago Motta o viceversa, l’Inter che è più squadra, la distanza che resta incolmabile".

Dagli anni di Maradona e poi da quelli di De Laurentiis, Juventus-Napoli non è più una partita come le altre: "All’epoca di Diego ci aspettavamo la sua immensità, più tardi attendevamo il verdetto che poteva influire, e a volte decidere, la corsa per lo scudetto. E adesso cosa dobbiamo aspettarci? Adesso siamo in una fase nuova, c’è una squadra che Juve e Napoli devono superare per sentirsi di nuovo grandi, è l’Inter, e da questa gara potrebbe uscire la sua avversaria più autorevole".