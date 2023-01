Cds - Kim recupera e con la Juve gioca! Quasi sciolti gli ultimi due dubbi

Ultime di formazione in vista della gara di domani contro la Juventus. La buona notizia è che la squadra si è allenata anche ieri al completo

Ultime di formazione in vista della gara di domani contro la Juventus. La buona notizia è che la squadra si è allenata anche ieri al completo: Kim è recuperato e giocherà. E per il resto, beh, sono le classiche riflessioni: Mario Rui è in vantaggio su Olivera e Politano su Lozano per completare il tridente con Osi e Kvara. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.