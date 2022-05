Cds - Koulibaly, la solita telenovela estiva: per Spalletti è il nuovo capitano

Kalidou Koulibaly sarà il prossimo capitano della squadra, Spalletti ha chiesto alla società di lasciarlo esattamente dov'è

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly sarà il prossimo capitano della squadra, Spalletti ha chiesto alla società di lasciarlo esattamente dov'è e De Laurentiis, dialogando con la stampa spagnola sull'ipotesi di un trasferimento al Barça ha spiegato di non aver ricevuto offerte e soprattutto che il giocatore non è in vendita. E' quanto racconta il Corriere dello Sport che sottolinea che tutto sommato è un refrain perché è una questione che va avanti da anni: "Il suo contratto scadrà tra un anno, ma il club azzurro ha intrapreso la politica dell'abbattimento del monte-ingaggi e dunque la proposta di rinnovo non sfiora lontanamente gli oltre 6 milioni dello stipendio attuale tra base fissa e bonus. Prospettive? Due: la valutazione si aggira intorno ai 40mln e se dovesse arrivare un'offerta ritenuta congrua allora il pallino passerebbe nelle sue mani; Kalidou potrebbe restare a scadenza. Il suo manager, Fali Ramadani, incontrerà De Laurentiis nel caso in cui un club interessato e interessante dovesse contattarlo".