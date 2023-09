Cds - Kvara cupo e grigio, non è più lo stesso: ha smesso di brillare da aprile

Dov'è Khvicha Kvaratskhelia? Il gol manca da sei mesi. Le prestazioni non sono più esaltanti

Dov'è Khvicha Kvaratskhelia? Il gol manca da sei mesi. Le prestazioni non sono più esaltanti. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Oggi, un anno dopo il fenomenale debutto in Champions con il Liverpool, è di un altro esordio europeo che raccontiamo: grigio, cupo, senza lampi se non quelli del cielo. Khvicha non è più l’illusionista che spariva e appariva in area tra uomini trasformati in birilli, e non lo è da un po’. Da aprile, se vogliamo; per la precisione dopo la sosta seguita a Torino-Napoli del 19 marzo".