Cds - Kvaratskhelia resta e prolunga: svelato quando firmerà il rinnovo

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia resta a Napoli. Accordo per il prolungamento. Nuovi dettagli arrivano dall'edizione odierna del Corriere dello Sport che scrive: "Kvara resterà a Napoli e rinnoverà a giugno, mentre il tema del rinnovo di Leao non è ancora chiaro". Il quotidiano fa un parallelo tra i due talenti di Napoli e Milan, Kvara e Leao, e spiega che per il georgiano la situazione legata al futuro è molto più chiara mentre resiste l'incertezza sul domani del portoghese. Kvara ancora a Napoli almeno per un altro anno.