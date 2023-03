CdS - L'irruzione di ADL: con lo scudetto all'orizzonte attacca nuovamente il mondo del calcio

Il presidente del Napoli ne ha per tutti: diritti, Coppe, Superlega e futuro.

"C'è un mondo che non cambia, e se lo fa procede lentamente: e come diciannove anni fa, quando mise la testa nel pallone, Aurelio De Laurentiis si tuffa a intraprendere le proprie sfide, mai seriamente accantonate. C’è un tempo che non scade mai, echi che sembrano appartenere al passato e invece riguardano il futuro: e mentre sta per immergersi nella propria dimensione onirica, con uno scudetto che si annuncia all’orizzonte per celebrare un’epoca, Aurelio De Laurentiis fa dell’etere il megafono della propria delusione, irrompe a «Tutti Convocati» su Radio24 e cavalca di nuovo e ancora battaglie che sembrano perdute e che invece vanno semplicemente riproposte",