CdS - Le scelte di Spalletti per l'Ajax: Cholito da 9 e possibile sorpresa in difesa

Luciano Spalletti sembra avere le idee chiare per la formazione che affronterà l'Ajax in serata. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport che prova ad anticipare le scelte del tecnico.

Per quel che riguarda le scelte, Spalletti ha annunciato pochi ritocchi rispetto alla formazione schierata dal primo minuto con il Torino. Per la precisione: in porta ci sarà Meret, il solo insieme con Di Lorenzo ad aver collezionato l'intera gamma di minuti a disposizione; linea a quattro composta proprio dal capitano con Rrahmani, Kim e Mario Rui. Sì, Amir dovrebbe partire ancora dal primo minuto nonostante ieri abbia esibito una fasciatura al ginocchio destro nel corso dell'allenamento: nel caso in cui non dovesse farcela, allora il signor Luciano valuterà una soluzione alternativa tra Juan Jesus e Ostigard. Il blocco del centrocampo non dovrebbe presentare variazioni: Anguissa-Lobotka-Zielinski. E nel tridente, dicevamo, Lozano, il Cholito e Kvaratskhelia. Jack, questa volta, comincerà in panchina: pronto a graffiare in corsa, certo.