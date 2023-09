Cds - Lindstrom è scomparso: 25mln per appena 15 minuti in campo

Jesper Lindstrom non gioca. Panchina sia a Genova che con il Braga. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Il grande investimento del Napoli, insomma, per il momento è finito in panchina. Per il momento, per carità: evidentemente Garcia avrà i suoi motivi per non averlo lanciato nella mischia dell’assalto finale con il Genoa e per non averlo innescato a Braga al posto di Kvara a sinistra; proprio dove il ct della Danimarca l’ha schierato nelle ultime due gare di qualificazione a Euro 2024. Magari non è in condizione, magari non è ancora dentro le pieghe tecnico-tattiche, magari chissà":