Cds - Lozano favorito e Zielinski verso la conferma: le ultime di formazione

Torna Anguissa, dopo il turno di squalifica, in coppia con Lobotka. Non ha dubbi il Corriere dello Sport che invece si interroga sulla figura da sistemare alle spalle di Osimhen: "Zielinski sembra in vantaggio, per vocazione e attitudini. Qualcosa cambierà, soprattutto dalla trequarti in su, in quella terra rimasta incolta nella sfida con la Fiorentina e nella quale bisognerà scovare energie per credere ancora nello scudetto: il campo dice Lozano più di Politano e i due allenamenti che restano - quello odierno, poi la rifinitura di Pasqua - serviranno semplicemente per spingere Spalletti a verificare la condizione del messicano".