CdS - 'Luciorivoluzione': out Lotbotka, Kvara e Kim col Lecce?

Raspadori dal primo minuto al posto di Zielinski, mediana inedita con Anguissa-Ndombele, Elmas insidia Kvara e Juan Jesus con Rrahmani. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport contro il Lecce potrebbe attuarsi una 'Luciorivoluzione' con Spalletti intenzionato ad una massiccia rotazione per la sfida ai pugliesi.

"Sì, l’inserimento di uno tra Kvara e il collega macedone dal primo minuto è uno dei dubbi venuti fuori dalle prove tattiche andate in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno. Per la precisione: Spalletti ha shakerato la squadra, ha mischiato in tutti i reparti e analizzato varie soluzioni: Juan Jesus al fianco di Rrahmani; Olivera ed Elmas nella catena di sinistra; Ndombele a centrocampo. Riflessioni in atto, sbilanciarsi è pericoloso, ma la certezza è che il signor Luciano è orientato a cambiare più di qualcosa considerando che dietro l’angolo c’è una serie di impegni ravvicinati lunga e delicata. In campionato e in Champions: non è un caso, tra l’altro, che dopo la trasferta di Firenze e il rientro posticipato a lunedì, ieri sia stato annullato il classico ritiro pre-partita. Squadra a casa per la notte e appuntamento per colazione, e per la rifinitura dei calci piazzati, in sede".