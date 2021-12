Cds - Manolas in Grecia fino a dopo Natale! E' finita: seguirà la trattativa con l'Olympiacos

Kostas Manolas è tornato in Grecia e potrebbe restarci. Ieri ha saltato l’allenamento ed è partito per Atene da Capodichino, dove per altro è stato controllato dalla Guardia di Finanza (pare che avesse una somma di danaro ingente, ma nei limiti) e subito dopo la società ha fornito una versione ufficiale su un permesso per motivi personali. Secondo il Corriere dello Sport, però, il permesso è esteso fino a dopo le vacanze natalizie: out quindi con Milan e Spezia e - si legge - probabilmente la sua esperienza napoletana può ritenersi conclusa: "E' volato in Grecia per seguire di persona la trattativa con l’Olympiacos: restano da sistemare questioni economiche ma le parti lavorano per chiudere velocemente: il Napoli può incassare tra i 3 e i 4 milioni di euro e soprattutto risparmiare un ingaggio da oltre 4 milioni fino al 2024".