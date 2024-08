CdS - McTominay ad un passo: operazione da 30mln, i dettagli

I prossimi colpi di mercato del Napoli potrebbero essere Romelu Lukaku e Scott McTominay. E se per il primo ormai non ci sono più dubbi, per il centrocampista scozzese la trattativa è ancora in corso ma ormai molto molto vicina alla definizione. Lo si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport:

"Un giocatore con la valigia a Manchester, considerando anche l’imminente arrivo di Ugarte dal Psg, che il Napoli ha puntato con la convinzione assoluta di portarlo a casa. Ha dovuto attendere un po’, certo, e soprattutto De Laurentiis ha dovuto preventivare un altro super investimento, ma alla fine Manna è arrivato a un passo dall’intesa: operazione da circa 30 milioni. Il ds sta lavorando sia all’accordo con lo United sia a quello con McT: bisogna fare in fretta, del resto, anche perché al gong del mercato mancano cinque giorni".