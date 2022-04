CdS - Mertens-Osimhen, ecco la prima volta: Spalletti li ha provati insieme dall'inizio nel 4-2-3-1

Dries Mertens alle spalle di Victor Osimhen. Lo chiede la città, Luciano Spalletti non se n'era ancora convinto, ma adesso a quanto pare sì.

Dries Mertens alle spalle di Victor Osimhen. Lo chiede la città, Luciano Spalletti non se n'era ancora convinto, ma adesso a quanto pare sì. Almeno stando all'ultimo allenamento di ieri e a quanto raccontato dal Corriere dello Sport: "Certo, le prove di 4-2-3-1 con Lozano, Mertens e Insigne alle spalle di Osimhen andate in scena anche ieri al centro sportivo di Castel Volturno, in occasione della rifinitura, alimentano la suggestione invocata soprattutto dal popolo

[...] Spalletti ha provato ancora la formula con Mertens al centro del tris di trequarti e dunque alle spalle di Osimhen, con Lozano a destra e Insigne a sinistra. Se alla fine il signor Luciano opterà per questa soluzione super offensiva, allora sarà la prima volta in assoluto che Dries e Osi partiranno insieme dal primo minuto: mai accaduto, se non a partita in corso, né in campionato e tantomeno nelle coppe".