CdS - Messi 'rovina' i piani del Napoli: trattativa bloccata col City per Koulibaly

L'affare Leo Messi complica i piani del Napoli in relazione alla trattativa con il Manchester City per la cessione di Kalidou Koulibaly. Dell'intreccio di mercato parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta del momento di stasi dell'affare con i Citizens in questo momento impegnati a coltivare il sogno Messi.

“Nel calcio esistono delle priorità e quelle del Manchester City, oggi, sono rivolte in Spagna, a Barcellona, perché Leo Messi è un suggestione che fa sognare. Per questo, al momento, la trattativa per Koulibaly resta sospesa. Continua ad esserci, è concreta, ma l’affondo decisivo che tutti si aspettavano potrebbe slittare ancora. Si partirà da una distanza che andrà ridotta, in ballo c’è una grossa cifra e per questo servirà pazienza e costanti aggiornamenti”.