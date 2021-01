Cds - Milik, c'è sempre la Juve! Obiettivo bloccarlo per prenderlo in estate a zero

La Juve non ha mai perso di vista Arek Milik. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club bianconero non ha intenzione di pagare un giocatore che si libererà gratis a giugno e per questo la prossima settimana Paratici incontrerà l'agente del polacco, Fabrizio De Vecchi, per fissare la strategia e fare passi avanti per la prossima estate anticipando la ricca concorrenza. Per questa finestra restano gli interessamenti di Marsiglia e Atletico con i francesi che arrivano intorno ai 10mln di euro. La Juve spera che il giocatore resti a Napoli.