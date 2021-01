Cds - Milik ora deve decidere: al Marsiglia titolare o firma per giugno stando fermo

Arek Milik è ancora combattuto tra la necessità di andare a giocare subito ed il desiderio di liberarsi a giugno per potersi scegliere il futuro secondo i suoi desideri. L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta della possibilità Marsiglia, che gli offre un posto da titolare e la possibilità di rimettersi subito in gioco. Un'operazione fattibile perché l'offerta al Napoli sarebbe di 10mln di euro più bonus. Milik deve decidersi: prendere o lasciare, anche perchè l'Atletico non va oltre i 5mln e riflette su altre soluzioni in prestito. Resta la possibilità di firmare ora per giugno, a zero, ma per qualche soldo in più - si legge - resterebbe fermo e dovrebbe rinunciare all'Europeo.