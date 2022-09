CdS - Mollato Solbakken! Il Napoli ce l'aveva in pugno a zero, ma ha deciso di non chiudere

Nel corso di questa lunga sessione estiva di calciomercato, conclusasi ieri, al Napoli è stato fortemente accostato anche il nome di Ola Solbakken.

Nel corso di questa lunga sessione estiva di calciomercato, conclusasi ieri, al Napoli è stato fortemente accostato anche il nome di Ola Solbakken. Il prossimo 31 dicembre l'ala del Bodo/Glimt si svincolerà a parametro zero e sembrava essersi promessa al club azzurro, che però ha deciso di mollare la presa (e la pista). Ma il norvegese non arriverà, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport:

"In ottica gennaio, il club ha deciso di non chiudere l'affare Solbakken a zero: l'esterno norvegese che il 31 dicembre si svincolerà dal Bodø era in pugno ed era anche stato sottoposto a una visita alla spalla sinistra (successivamente operata)".