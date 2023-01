CdS - Mossa a sorpresa in attacco? Spalletti ci pensa: probabili formazioni

Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe esserci una mossa a sorpresa in casa Napoli per quanto concerne la formazione

Secondo il Corriere dello Sport, potrebbe esserci una mossa a sorpresa in casa Napoli per quanto concerne la formazione che Luciano Spalletti manderà in campo stasera contro la Roma. E riguarda l'attacco. Il quotidiano scrive che insieme a Kvaratskhelia e Osimhen potrebbe non esserci né Politano né Lozano, bensì Eljif Elmas, in una posizione in cui ha fatto bene nel secondo tempo contro la Juventus. Di seguito le probabili formazioni pubblicate oggi dal giornale romano.