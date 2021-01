CdS - Multa Osimhen avrà valore simbolico, poi arriverà la strigliata di Gattuso

La multa arriverà però avrà un valore "simbolico". L'edizione odierna del Corriere dello Sport parla del caso Victor Osimhen e delle sanzioni del club al calciatore, finito al centro di una polemica social dopo alcuni video apparsi durante una festa in Nigeria.

La multa, spiega il quotidiano "varrà come messaggio per se stesso e per chiunque atro, con leggerezza, affronti questo periodo della vita in cui l’insidia del Covid-19 va affrontata con rigoroso rispetto delle regole e con cautela. Ci sarà modo quando tutto sarà passato, per prendersi la “strigliata” di Gattuso, e per accettare la decisione del Napoli e l’entità della multa, che non dovrebbe essere dura ma che ancora non è stata decisa".