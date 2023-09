CdS - Napoli figlio dell'estate che ADL ha incentrato intorno alle sue visioni rivoluzionarie

Mentre ora, dal buio cupo di Marassi, dopo aver evitato un'altra sconfitta con quel talento sublimato dallo scudetto, s'insegue un filo di luce

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

"E il sospetto che quattro partite siano state sufficienti per soffocare il sentimento e sgretolare quel capolavoro che appartiene a chiunque - Spalletti e Giuntoli inclusi, ci mancherebbe - resta a galleggiare nell'aria". Sul Corriere dello Sport si scrive così sul delicato momento in casa azzurra: "Ma il Napoli di Garcia non c'è ancora, non è più quello dell'anno scorso, non è neppure altro, è un soggetto indefinito, è una squadra scomposta, improvvisamente depotenziata nella sua straordinaria autorevolezza offensiva e poi pure fragile nella propria organizzazione difensiva.



Il Napoli è un po' figlio della propria estate, che De Laurentiis ha incentrato intorno a sé, al proprio intuito, a quelle visioni che in passato hanno indicato una rotta nuova, anche rivoluzionaria, ma in presenza di scelte illuminanti e diverse. Mentre ora, dal buio cupo di Marassi, dopo aver evitato un'altra sconfitta con quel talento sublimato dallo scudetto, s'insegue un filo di luce tra i tanti "perché" a cui Garcia vorrebbe offrire una risposta".