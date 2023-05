CdS - Napoli globale, idea Pulisic in uscita dal Chelsea

Questa la notizia lanciata dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, in cui si racconta dell'interesse azzurro per l'esterno d'attacco.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it



Un Napoli a stelle e strisce: nel mirino degli azzurri è finito Christian Pulisic. Questa la notizia lanciata dal Corriere dello Sport nella sua edizione odierna, in cui si racconta dell'interesse azzurro per l'esterno d'attacco del Chelsea.

"Il Chelsea ha speso vagonate di sterline, anche per strappare al Borussia Dortmund Christian Pulisic, americano di origini croate, esterno offensivo o anche mezzala, un uomo che nel 2019 è costato 64 milioni di euro, che però a Stamford Bridge non ha mai sfondato come s’aspettavano. Gli undici gol della prima stagione restano inespressivi, rispetto all’andamento claudicante dell’ultimo triennio: sei reti più otto più una sola, in questo campionato da dimenticare per tutti, Pulisic compreso. Le voci, in questa primavera ancora fredda, servono per scaldare gli animi: raccontano dall’Inghilterra che nella prevedibile rivoluzione che verrà, Pulisic potrebbe essere indotto a rilanciarsi altrove, e aggiungono che sia stato consigliato al Napoli, che con il Chelsea di affari ne ha fatti - Jorginho infilato nella liberatoria per Sarri alla modica cifra di 60 milioni e Koulibaly, senza dimenticare Chalobah - e che altri avrebbe potuto chiuderne, se ci fossero state le condizioni evidentemente irrealizzabili come per Kepa. Però i rapporti restano solidi e questo può sempre servire".