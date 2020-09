Cds - Napoli-Roma, accordo a 25mln più 5 ma Milik aspetta ancora la Juve

Napoli e Roma vanno avanti ad oltranza per Arek Milik. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, hanno i contratti pronti per provare a definire un affare da 30mln di euro (25 più 5 di bonus) e Milik che s'è promesso alla Juventus è stato spiegato che dovrà farsene una ragione. L'affare ha cambiato i connotati: non c'è più Under, che è vicino all'Hertha, e quei soldi potrebbero servire per il polacco. La Roma offre 4,5mln di euro di stipendio e, dopo un iniziale gradimento, ora attende il segnale decisivo da Milik che riflette o che forse aspetta ancora la Vecchia Signora.