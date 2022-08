CdS - Napoli scatenato: doppio colpo in arrivo per ADL

Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si parla di questo possibile doppio colpo per gli azzurri.

TuttoNapoli.net

Doppio jolly per il nuovo Napoli di Spalletti: Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si parla di questo possibile doppio colpo per gli azzurri. "Contemporaneamente nell’ennesima giornata arroventata, si sono incrociate le chiacchierate con il Sassuolo, per provare a definire anche il destino di Giacomo Raspadori, tirato per la maglia da AdL e trattenuto, sempre per la casacca, da Giovanni Carnevali, quasi rassegnato a perdere (ma a peso d’oro) l’enfant prodige allevato amorevolmente in casa.

Simeone più Raspadori, rappresentano il volano per un progetto nuovo, tecnicamente e (pure) anagraficamente, al quale coprire poi le spalle: perché Keylor Navas, a Parigi, resta la prima scelta per ripartire (non solo) dal basso.