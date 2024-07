Cds - Nome nuovo per l'attacco: chieste info per David Neres del Benfica

In primo piano

Nome nuovo per l'attacco del Napoli. Con Lindstrom ormai verso l'addio, il Napoli - che aveva pensato a Greenwood e ha messo nel mirino Berardi - s'è informato con il Benfica anche della situazione di David Neres, esterno offensivo brasiliano con numeri veri nel bagaglio a mano. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Anni 27, ex Ajax, Neres è un esterno destro che gioca in Portogallo da due stagioni.