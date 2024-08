Cds - Oggi termina il blitz di Manna: due situazioni sbloccate ed un'opportunità

vedi letture

Il blitz inglese termina oggi con il rientro in Italia del direttore sportivo Giovanni Manna. Il viaggio è servito per sbloccare un paio di situazioni, scrive il Corriere dello Sport, a cominciare da Billy Gilmour del Brighton con cui il Napoli sta chiudendo l'affare: agli inglesi andranno 12 milioni di euro, che possono diventare 15 con i bonus: al calciatore, che Conte ha apprezzato nelle giovanili del Chelsea quando allenava a Londra, un paio a stagione.

Poi c'è Romelu Lukaku, che s’allena da solo e non vede l’ora di prendere un volo per tornare in Italia: "Lo scambio più conguaglio con Osimhen resta comunque difficile: le due trattative sono separate e parallele, ma resta il fatto che i due attaccanti potrebbero fare il percorso inverso. Dovrebbe però ridursi l'ingaggio, che per gli inglesi è troppo alto. Lo stipendio che avrebbe voluto Osi gliel’avrebbe garantito il Psg, ma i francesi non sono mai arrivati alla cifra richiesta dal Napoli e nel frattempo stanno pensando ad altri obiettivi". L'opportunità invece è Scott McTominay, esubero del Manchester United, che però valuta il centrocampista inglese 30 milioni. Può trasformarsi in qualcosa di concreto dopo l'addio di Folorunsho.