CdS - Okafor da escludere per la Lazio, avanza Raspadori (ed un possibile cambio modulo)

Da capire come: se da ala sinistra nel 4-3-3 o da seconda punta a sostegno di Lukaku virando verso la difesa a tre.

Okafor da escludere per la Lazio, avanza Raspadori (ed un possibile cambio modulo). Questo è quanto si legge sul Corriere dello Sport in merito al sostituto di David Neres per la sfida con la Lazio: "Giacomo Raspadori: dov’eravamo rimasti? È ancora un’idea, nel senso che Conte non ha ancora cominciato a provare sul campo le soluzioni alternative alla voragine aperta ieri dall’infortunio di Neres in vista della trasferta con la Lazio, ma l’ipotesi che sabato Jack possa cominciare dal primo minuto è fondata.

Non sarà l’unica, di certo il tecnico starà valutando chi e anche come, tecnica e tattica, ma la soluzione Raspa emerge dal ventaglio. Da capire come: se da ala sinistra nel 4-3-3 o da seconda punta a sostegno di Lukaku virando verso la difesa a tre. Si vedrà. Più difficile l’impiego di Ngonge, da escludere Okafor. Sabato, tra l’altro, Buongiorno dovrebbe rientrare dal 1’ dopo otto partite per dare nuova solidità a un reparto che nelle ultime due giornate, tra la Roma e l’Udinese, ha concesso e commesso distrazioni fatali. Costate punti. A suo tempo".