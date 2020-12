CdS - Osimhen, tempi di recupero ancora lunghi: salta anche l'Inter, almeno altre 2 settimane fuori

Brutte notizie per il Napoli sul fronte Victor Osimhen, ai box dal 13 novembre scorso a causa di un infortunio rimediato con la maglia della Nigeria. Inizialmente si pensava ad uno stop di un paio di settimane, invece abbiamo già superato anche la terza e, stando a quanto raccontato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attaccante classe '98 dovrebbe rimanere fuori almeno altri 14 giorni, se non tre settimane.

IL MOTIVO - Il quotidiano spiega che "Oltre alla lussazione vanno trattate anche le conseguenze infiammatorie strettamente connesse al trauma. I tempi di recupero non possono essere stabiliti con precisione, dipende tutto dalle risposte al percorso di riabilitazione, ma l’idea è che saranno necessarie altre due o forse anche tre settimane: la speranza è riaverlo prima di Natale, magari per il 20 dicembre con la Lazio, ma soltanto se non avvertirà più alcun fastidio”.