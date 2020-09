CdS - Paratici scarica Milik: telefonata all'agente del polacco, hanno scelto Dzeko

Che la Juve avesse pensato ad Arek Milik per il proprio attacco, è notizia nota da mesi. Ma è altrettanto noto ormai da tempo che lo stesso attaccante è scivolato giù nelle gerarchie del club bianconero, tanto da essere uscito interamente dai radar del club torinese. L'unico che, però, sembra non averlo capito sembra essere proprio Milik, che sta ancora aspettando prima di dire sì alla Roma, nella speranza che proprio la Juve possa farsi nuovamente avanti.

L'edizione di oggi de Il Corriere dello Sport spiega come ieri ci sia stata una telefonata di Paratici proprio all'attaccante ex Ajax: è stato spiegato all'agente di Arek che ormai la Juve ha deciso di puntare su Dzeko, di fatto scaricando in maniera definitiva Milik. Ora sta al giocatore trovare un'altra soluzione per la prossima stagione, considerando che la corte della Roma è quella che sembra più consistente e profilica per tutte le parti in causa.