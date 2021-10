CdS parla di 'Caso Insigne': "Rigore mandato in frantumi insieme all'umore"

"Il caso Insigne". Si parla del calcio di rigore sbagliato da Lorenzo Insigne sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta così l'errore (si tratta del terzo in campionato) del capitano nel match contro il Torino.

Il Napoli "ha scoperto di dover fronteggiare un caso. Il problema, non secondario, al minuto 26, lo sistema sul ‘Maradona’ Lorenzo Insigne, che va sul dischetto per un fallo di Kone (dentro all’8 per Mandragora) su Di Lorenzo: il balzello alla Jorginho rappresenta la variazione nell’esecuzione, la parata di Vanja Milinkovic diviene la costante, per il terzo rigore stagionale mandato in frantumi insieme all’umore".

Ricordiamo come sulla questione Luciano Spalletti è stato molto chiaro nella conferenza post-partita: "Ma che cosa deve altro dimostrare Insigne per lasciarlo in pace? Ancora con questo contratto, lo firma e non lo firma. Anche stasera, dopo aver sbagliato due rigore, è una prova di grande coraggio andare a battere il rigore di stasera. È un sintomo di leader, di calciatore con personalità. Il prossimo rigore lo batte Insigne, il secondo lo batte Lorenzo, il terzo lo batte il capitano ed il quarto il numero 24".