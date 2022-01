CdS - Per l'estate c'è Adarabioyo! Lo scouting di Giuntoli pesca ancora dal Fulham, i dettagli

Nome nuovo per la difesa del Napoli. L'ultima idea, dal Fulham (ma scuola City), si chiama Tosin Adarabioyo, anni 24, profilo monitorato per la prossima estate. Ne parla l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Il Napoli insegue calciatori multitasking, è una filosofia che nel tempo s’è radicata, e Tosin Adarabioyo (24 compiuti lo scorso settembre), inglese di origini nigeriane, centrale che sa stare anche largo, a destra, può rappresentare un pilastro della difesa che verrà. Ci sarà un complesso lavoro per Giuntoli, per l’area scouting, e inevitabilmente le necessità finiranno per aguzzare l’ingegno: Adarabioyo ha una quotazione ragguardevole (intorno ai quindici milioni di euro), ma là dietro - a giugno - qualcosa andrà aggiunto".