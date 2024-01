Cds - Perez, problema liste: serve l'addio di Ostigard, tutto rinviato a lunedì

Nehuen Perez giocherà con l’Udinese contro l’Atalanta e Leo Ostigard, invece, sfilerà con la Lazio. Tutto è rimandato a lunedì

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nehuen Perez giocherà con l’Udinese contro l’Atalanta e Leo Ostigard, invece, sfilerà con la Lazio. Tutto è rimandato a lunedì, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport ricordando che Adl e Gino Pozzo hanno definito l’affare-Perez sulla base di 18 milioni, ma la frenata nella trattativa per Ostigard con il Genoa, che in virtù della valutazione elevata del norvegese si è cautelato con Cittadini dall’Atalanta, crea per il momento una difficoltà oggettiva nella compilazione della lista per il campionato.

PROBLEMA LISTA - Uno tra Demme e Zielinski è seriamente a rischio, ma se Ostigard non sarà ceduto i posti da liberare nell’elenco da presentare dopo il mercato diventerebbero due: problema vero. Ieri - si legge sul quotidiano - l’agente ha chiesto ancora info sulle prospettive del suo giocatore, intenzionato a cambiare aria e fino a un paio di giorni fa fermamente deciso a rispettare la parola data al Genoa, ma ora la situazione è in evoluzione. Tutti i discorsi, comunque, sono stati rimandati a lunedì.