CdS - Petagna non vuole la Samp: è pronto a rinunciare a 400mila euro per restare

In questi casi, si dice scelta di cuore. Andrea Petagna è pronto a rinunciare a 400mila euro pur di restare a Napoli. L'attaccante dopo il gol al Genoa non vuole più trasferirsi alla Sampdoria, almeno questo è quello che trapela. Oggi, magari, cambierà idea, intanto ha detto no - come scrive il Corriere dello Sport - a uno stipendio da 2,2 milioni (a Napoli ne guadagna 1,8) perché ha avvertito la stima di Spalletti e compagni. L'ultima giornata di mercato sarà cruciale e decisiva in tal senso.