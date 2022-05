CdS - Pienone per l'ultima di Insigne al Maradona: pronto spettacolo indimenticabile

L'ultima di Lorenzo Insigne al Maradona dopo dieci stagioni di gioie e dolori, e dunque d'amore vero, sarà uno spettacolo indimenticabile

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultima di Lorenzo Insigne al Maradona dopo dieci stagioni di gioie e dolori, e dunque d'amore vero, sarà uno spettacolo indimenticabile: i biglietti venduti fino a ieri per la partita con il Genoa sono già 40mila. Quarantamila: il traguardo del sold out è vicino, vicinissimo. il club azzurro prepara un omaggio degno della sua stella per l'ultima in casa prima del trasferimento previsto per l'estate in Canada al Toronto. Lo scrive il Corriere dello Sport.