CdS - Questi i tre nodi che strozzano il mercato in entrata del Napoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

I tre nodi che strozzano il mercato in entrata. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport in merito alle situazioni di Politano, Demme e Ounas, calciatori in uscita che il Napoli vuole piazzare prima di procedere a movimenti in entrata.

"Tutte da scoprire anche le storie in uscita: da Politano (Valencia) e Demme (Valencia e Eintracht), passando per Ounas (Torino e Monza). I tre nodi che strozzano le entrate: Gerard Deulofeu dell'Udinese è bloccato così come le alternative che giocoforza vanno valutate considerando la fase di stallo nella trattativa per il catalano: il croato Josip Brekalo del Wolfsburg e il norvegese Ola Solbakken del Bodø (inseguito anche dalla Roma)."