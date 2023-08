CdS resta ottimista: "Gabri Veiga ha bagaglio pronto, la volontà è di chiudere l'affare"

La trattativa per Gabri Veiga prosegue senza sosta da sabato: bisogna superare gli ultimi ostacoli contrattuali.

Così scrive della trattativa con il Celta Vigo l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Gabri ha il bagaglio pronto da giorni e le visite mediche programmate a Roma, a Villa Stuart, ma il fatto è che tra sabato e domenica la trattativa s'è messa comoda a godere del weekend. Qualche intoppo, qualche aspetto relativo all'immagine e qualche altro economico da sistemare, da mettere a posto e da incastrare nel puzzle di un affare destinato a diventare il più ricco della Serie A.

Il Napoli ha in mano un piccolo crack e lui ha negli occhi lo scudetto e la Champions: bella storia, vero? Ma poi succede sempre, facciamo spesso così: all’ultimo metro si rompono i lacci, vola via un tacchetto degli scarpini e magari s’inciampa. E si frena. Per poi ripartire. Stop and go: la volontà è chiudere al più presto. Anche perché Gabri è in attesa di decollare per la Capitale e poi di raggiungere la squadra a Napoli.