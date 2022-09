CdS - Retroscena Meret: "Per una notte è stato portiere dello Spezia: ADL voleva Provedel

Il Corriere dello Sport svela un curioso retroscena di mercato riguardante il portiere del Napoli e della Nazionale.





"Ci mancava Keylor Navas, spinto invano da Mendes verso il Napoli, e sarebbe saltato il banco per Mancini e la Nazionale, a caccia di nuovi portieri da affiancare a Gigio". Il Corriere dello Sport svela un curioso retroscena di mercato riguardante il portiere del Napoli e della Nazionale.

"Alex Meret sembrava non dovesse rimanere a Napoli, dove lo ha raggiunto Sirigu, svincolato dal Genoa, ex vice azzurro di Donnarumma. Lo discuteva Spalletti, era in bilico, senza piena fiducia. Per un giorno Meret, tra il 3 e il 4 agosto, è stato il portiere dello Spezia, sembrava fatta la cessione in prestito con rinnovo. Si dava per scontato l’arrivo di Keylor Navas. Nessuno, però, sapeva che De Laurentiis stesse provando a soffiare Provedel a Sarri. Ivan e il suo agente dissero no a Giuntoli".