CdS - Riecco la Grande Bellezza! Calcio di Spalletti affascinante, si torna agli anni '80

Riecco la Grande Bellezza, come ai tempi di Sarri, scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport dopo la vittoria del Napoli contro il Bologna. Primato col Milan per gli azzurri, il quotidiano esalta così la prova della squadra di Spalletti: "La Grande Bellezza rieccola qua, nell’incanto d’una notte in cui il calcio di Spalletti riemerge nel suo fascino incantevole, in un’ora e mezza che ritrascina il campionato, come in quei fantastici anni ‘80, sulla Milan-Napoli, l’autostrada dei sogni che inebria e stordisce. La Grande Bellezza, in un remake che ancora rapisce, è in 90' minuti in cui il Napoli dispensa il meglio di sé, prima sposta il Bologna e poi lo soffoca".

Gli azzurri con questa vittoria salgono a quota 28 punti in campionato raggiungendo proprio il Milan - che aveva vinto col Torino - in vetta alla classifica dopo nove giornate. Appena due i punti persi dal Napoli che viaggiano a ritmi record grazie all'ottimo lavoro di Spalletti.