CdS - Rinnovo Osimhen era fermo, poi la maxi-riunione con Calenda: ecco le prossime tappe

Ci sarà un nuovo incontro tra l'agente di Victor Osimhen e il Napoli a ridosso di Castel di Sangro, per provare a definire l'accordo per il rinnovo.

Ci sarà un nuovo incontro tra l'agente di Victor Osimhen e il Napoli a ridosso di Castel di Sangro, per provare a definire l'accordo per il rinnovo. A scriverlo è il Corriere dello Sport, che svela anche un retroscena "E allora, la maxi-riunione è finita: ieri Roberto Calenda ha lasciato Dimaro e il ritiro del Napoli. Dopo quattro giorni di incontri con il Napoli, con Adl e lo stato maggiore del club: l'accordo non è ancora stato trovato, il dato saliente è questo, però è ovvio che tanto lavoro e tante chiacchierate hanno riacceso una trattativa che a un certo punto era finita nel pantano e che molto più prima che poi dovrà portare a un finale.

Garcia è il primo spettatore: spinge affinché Osi, in scadenza nel 2025 a 4,5 milioni a stagione e valutato 200 milioni di euro dal presidente, resti e soprattutto concluda al più presto la ricerca di una felicità ritenuta essenziale presupposto per una stagione produttiva".