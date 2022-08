CdS - Ronaldo rifiuta Napoli: crede non farà strada in Champions, ma Mendes insiste per convincerlo

Cristiano Ronaldo rifiuta Napoli, vorrebbe il Chelsea, eppure sono proprio gli azzurri l'ultima chance del portoghese

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Cristiano Ronaldo rifiuta Napoli, vorrebbe il Chelsea, eppure sono proprio gli azzurri l'ultima chance del portoghese di giocare la Champions League. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Lui ritiene che il club azzurro non abbia molte chance di fare strada in Europa oltre il primo turno e tra l’altro è ancora animato dalla speranza di andare al Chelsea nonostante il muro di Tuchel". Il quotidiano aggiunge: "Le chance di tingere di Blue la sua vita sono davvero ridotte e così lui farà di tutto per convincerlo a optare per l’azzurro. Fino all’ultimo istante utile".