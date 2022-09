CdS - Sciolto il rebus centravanti! Promossi Olivera e Politano, le ultime di formazione

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, risolvendo il dubbio centravanti, ha anticipato quelle che saranno le scelte di Spalletti

L'edizione odierna del Corriere dello Sport, risolvendo il dubbio centravanti, ha anticipato quelle che saranno le scelte di Spalletti in vista della gara di questa sera: "Manca Lozano, che non ha ancora smaltito l’influenza, oltre a Osimhen. In attacco giocherà Giovanni Simeone, all’esordio assoluto da titolare in Champions dopo il gol segnato al Liverpool da subentrato. La squadra quindi sembra fatta. In difesa Olivera dovrebbe prendere il posto di Mario Rui, Politano sarà il vice Lozano".