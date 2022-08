CdS - Si accelera per Raspadori: non si aspettano cessioni, pagamento stile-Locatelli per la Juve

Il Napoli accelera per Giacomo Raspadori e non intende aspettare prima le cessioni di Fabian o Zielinsk

Il Napoli accelera per Giacomo Raspadori e non intende aspettare prima le cessioni di Fabian o Zielinski. Il club azzurro, come scrive il Corriere dello Sport, ha trovato l’intesa con l’attaccante: 2,5 milioni fino al 2027. Il bomber vuole Napoli ed è in attesa. La richiesta al Sassuolo è la seguente: dilazionare il pagamento dei 35 milioni. La strada che si intende imitare è quella già percorsa dalla Juve nell’acquisto di Locatelli. La prossima settimana sarà quella decisiva per la chiusura dell'affare.