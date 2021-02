CdS sminuisce il Napoli: "Provinciale con la Juve! Anche il Crotone avrebbe potuto vincere così"

Grazie ad una rete dal dischetto di Lorenzo Insigne il Napoli batte la Juventus e si rilancia nella corsa verso un posto in Champions League. La centesima rete in azzurro del capitano col numero 24 vale tre punti fondamentali e, soprattutto, rigetta le critiche a coloro i quali avevano già parlato di crisi per la formazione di Rino Gattuso. Ma il Corriere dello Sport oggi in edicola sminuisce il successo partenopeo e la squadra viene vista come una provinciale:

"Il Napoli ha vinto contro la Juve come avrebbe potuto vincere il Crotone, segnando un gol dagli undici mentre e poi difendendo per tre quarti di gara il vantaggio con la grinta e la diligenza di un’onesta provinciale. [...] Se qualcosa a questa squadra manca, non è una chiarezza tattica, nonostante gli esperimenti di modulo a cui Gattuso è stato fin qui indotto dalle numerose assenze, ma una cifra caratteristica di coraggio".