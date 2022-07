CdS - Solbakken può arrivare subito con indennizzo simbolico

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport su Ola Solbakken, esterno d'attacco destinato a diventare un nuovo calciatore del Napoli

“Il talento norvegese è in scadenza di contratto col Bodo, si svincolerà a dicembre e per questo il Napoli ci pensa a zero per gennaio, anche se le porte per un suo arrivo imminente – con indennizzo minimo, quasi simbolico, da garantire al club norvegese – restano aperte".

agli ordini di Spalletti: "Tutto dipenderà dai movimenti in uscita e, soprattutto, dalla posizione di Deulofeu, trattato per settimane e poi messo in stand-by. Lo spagnolo aspetta (ancora) il Napoli ma Giuntoli facendo riferimento al 4-3-3 ha chiarito che ora si cercano esterni puri. Come Solbakken".