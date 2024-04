Cds - Soulé pupillo di Manna: gli piacerebbe averlo a Napoli, ma c'è già Ngonge a destra

A Manna piace molto Matias Soulé, 20 anni, argentino e mancino come fece lui

© foto di www.imagephotoagency.it

Come rivelato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, al neo ds del Napoli Giovanni Manna piace molto Matias Soulé, 20 anni, argentino e mancino come fece lui.

Gran bel talento, numeri con il Frosinone, l’anima della salvezza, giocate a gogò e di recente anche un numero di magia divenuto virale con l’Argentina under 23. Certo, lui gioca a destra, in attacco, e da quelle parti il Napoli ha appena acquistato Ngonge per 19 milioni, ma si vedrà. Troppo presto.