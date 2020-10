CdS - Spadafora si aspetta il 3-0 per la Juve: col rinvio 'precedente pericoloso' e ipotesi play-off

Mancano poche ore al verdetto del Giudice Sportivo sulla sfida mai giocata tra Juventus e Napoli. La società bianconera si aspetta la vittoria a tavolino, il Napoli vuole rigiocare la gara e punta solo su una multa. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il mondo del calcio, anche Spadafora, si aspetta il 3-0 a favore della Juve. In caso contrario, vorrebbe dire che chiunque potrebbe, come il Napoli, disertare una partita perché bloccato dall'Asl dic competenza. Un modo, questo, per avvicinare i play-off, soluzione proposta da Gravina che entrerebbe in gioco dal girone di ritorno in poi.