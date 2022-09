CdS - Spalletti, che lezione a Sarri! Per lo Scudetto tutti dovranno fare i conti col Napoli

All'Olimpico il Napoli va sotto, causa la perla di Zaccagni, poi prende le misure alla Lazio, si rialza, trova il pareggio e nella ripresa vince la partita

© foto di www.imagephotoagency.it

All'Olimpico il Napoli va sotto, causa la perla di Zaccagni, poi prende le misure alla Lazio, si rialza, trova il pareggio e nella ripresa vince la partita grazie alla rete di Kvaratskhelia. Così gli azzurri volano in vetta al termine di un match in cui il successo è meritato. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

“Lobotka e Anguissa imperatori in mezzo, Kvara irresistibile a sinistra, Zielinski tra le linee come guastatore e la squadra di Spalletti non ha più consentito alla Lazio nemmeno di sviluppare il suo micidiale contropiede: non ricordavamo una partita in cui Immobile non è riuscito una sola volta a tirare in porta. Completamente abbandonato a se stesso, più o meno come a Torino contro i granata, Ciro avrà pensato di essere tornato in Nazionale.

[...] E anche quando Spalletti, a sorpresa, ha sostituito il migliore in campo (Kvara, immarcabile) il Napoli è riuscito a continuare la sua grande lezione di gioco: la qualità tecnica degli azzurri è davvero impressionante, per questo siamo convinti che, come dimostra oggi la classifica, per lo scudetto dovranno fare tutti i conti con Lucio".