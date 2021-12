Cds - Spalletti nasconde la formazione a Gasperini, ma le scelte sono fatte

Non era mai accaduto, o comunque non in questi termini, però ieri Spalletti ha deciso di evitare ogni forma di comunicazione relativa alla formazione per non dare indicazioni e ulteriori vantaggi a Gasperini, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport sottolineando che il tecnico dovrà fare a meno di Anguissa, Koulibaly, Osimhen; i quasi annunciati Fabian e Insigne e per finire Manolas e Zanoli. Toccherà dunque a Juan Jesus in difesa, Demme a centrocampo e a Elmas in attacco, al posto di Insigne, anche se la tentazione di calare l'asso a sorpresa di nome Ounas esiste