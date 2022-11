Cds - Spalletti sceglie i titolarissimi col Liverpool: appena due cambi rispetto a sabato

Poche rotazioni per la sfida di questa sera ad Anfield contro il Liverpool

Poche rotazioni per la sfida di questa sera ad Anfield contro il Liverpool. Spalletti come scrive il Corriere dello Sport dovrebbe cambiare appena due giocatori e poi spazio a quelli in campo col Sassuolo: "Olivera a sinistra (per avere centimetri sui corner e sulle punizioni), Politano largo a destra, e poi niente di nuovo, perché Zielinski e Anguissa in fin dei conti al 56' erano già sotto la doccia e s’erano spesi pure senza strafare. Avranno la freschezza necessaria per tuffarsi dentro Anfield e sull'aereo, partito nel primo pomeriggio, ripassare la lezione: tocca a loro".