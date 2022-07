CdS - Spunta Lo Celso se parte Zielinski! Primi contatti col Tottenham che fissa prezzo

La valutazione del nazionale argentino, come sa anche la Fiorentina, è notevole: tra i 20 e i 22 milioni. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere

Nome nuovo per il centrocampo qualora partisse Zielinski. Oltre a Barak, nome finito sul tavolo delle trattative con il Verona in occasione dell'affare-Simeone, il ds Giuntoli ha cominciato a sondare la pista che porta a Lo Celso, 26 anni, in uscita dal Tottenham. La valutazione del nazionale argentino, come sa anche la Fiorentina, è notevole: tra i 20 e i 22 milioni. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.